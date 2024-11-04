В ДНР пленные бойцы ВСУ встретились с родственниками

В ДНР прошла встреча родственников с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила РИА Новости волонтер Марина Ашифина.

Встречу организовали при помощи омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. По словам Ашифиной, такие встречи проводят постоянно не только в регионе, но и по всей России. Сегодня на месте встречи были десять военнопленных и 15 родственников.

Волонтер отметила, что встречи важно проводить, потому что пленные изолированы от информации, и им нужно хотя бы давать знать, как живут их родственники.

До этого уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец запросил у российского омбудсмена Татьяны Москальковой списки украинских военнопленных, которых РФ готова обменять. В свою очередь Москалькова призвала Киев вернуться к конструктивному диалогу по теме обмена пленными военными и ускорить соответствующие процессы. По словам омбудсмена, эта тема имеет большое гуманитарное значение и полностью соответствует международным нормам.

2 ноября украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что некая страна изъявила желание стать державой-покровительницей для находящихся в РФ военнопленных. В то же время дипломат обвинил Москву в том, что она якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.