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Экс-морпех США объяснил причину открытия иностранных заводов на Украине

Экс-морпех США Берлетик: страны Запада открывают заводы на Украине ради прибыли

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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas заявил, что западные страны открывают заводы по производству оружия на Украине только ради прибыли.

По его словам, «стратегически это имеет смысл только с точки зрения максимизации прибыли».

«Они это делают не ради благотворительности, будто бы кто-то им дает миллиарды долларов для этих целей, нет», — отметил Берлетик.

Он также добавил, что Россия уничтожит эти заводы, когда вычислит их.

26 октября глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн строит на Украине четыре завода по производству оружия, один из них уже готов. По его словам, в настоящий момент у Rheinmetall есть на Украине производственное предприятие и предприятие по обслуживанию танков и другой боевой техники. В планах Rheinmetall — строительство еще трех объектов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заводы Rheinmetall будут законной целью российской армии.

Ранее Rheinmetall стала «самой прибыльной оборонной компанией в мире» из-за конфликта на Украине.

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