Rheinmetall стала «самой прибыльной оборонной компанией в мире» из-за конфликта на Украине

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в интервью Die Welt, что не ожидает спада производства боеприпасов в случае мирного урегулирования конфликта на Украине.

По его мнению, при таком развитии событий Киев будет готовиться к следующему возможному вторжению.

«Страна (Украина. — «Газета.Ru») не такая наивная, какой была Германия долгое время», — сказал Паппергер.

Он отметил, что сейчас Rheinmetall является самой прибыльной оборонной компанией в мире: объем ее заказов к концу года превысит €60 млрд.

Паппергер добавил, что сейчас Киев по части оружия «живет впроголодь»: для пополнения запасов требуется около 4 млн единиц артиллерийских боеприпасов. Компания также поставит на Украину боевые машины пехоты Marder и Lynx — первая партия Lynx насчитывает менее 10 единиц, хотя в действительности Киеву нужны 3 тыс. таких боевых машин, но у Rheinmetall нет на это бюджета. Паппергер сообщил и о том, что Rheinmetall строит на Украине четыре военных завода.

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