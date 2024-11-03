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Минобороны показало кадры уничтожения бронемашины Stryker в зоне СВО

МО показало видео уничтожения украинской ББМ Stryker в Харьковской области

Минобороны России показало кадры уничтожения американской боевой бронемашины Stryker украинских войск с помощью FPV-дрона в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

По информации оборонного ведомства, бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью беспилотника обнаружили боевую бронированную машину, которая перевозила украинских военных в районе Волчанска. В результате цель была атакована ударным FPV-дроном — его точное попадание зафиксировали средства объективного контроля.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 военных за сутки в зоне ответственности подразделений группировки войск «Север» на Харьковском направлении.

По данным оборонного ведомства, российские войска также уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 ВСУ.

25 октября морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области. В результате российской атаки противник потерял бронемашины Stryker, MaxxPro и «Козак».

Ранее российская авиация уничтожила авиабомбами базу ВСУ в Харьковской области.

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