Минобороны России показало кадры уничтожения американской боевой бронемашины Stryker украинских войск с помощью FPV-дрона в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС.

По информации оборонного ведомства, бойцы разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью беспилотника обнаружили боевую бронированную машину, которая перевозила украинских военных в районе Волчанска. В результате цель была атакована ударным FPV-дроном — его точное попадание зафиксировали средства объективного контроля.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 военных за сутки в зоне ответственности подразделений группировки войск «Север» на Харьковском направлении.

По данным оборонного ведомства, российские войска также уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 ВСУ.

25 октября морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области. В результате российской атаки противник потерял бронемашины Stryker, MaxxPro и «Козак».

Ранее российская авиация уничтожила авиабомбами базу ВСУ в Харьковской области.