Российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также отмечается, что было нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ. Кроме того, были нанесены удары по цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 140 районах.

Кроме того, российские силы ПВО сбили ракеты ATACMS и снаряд HIMARS, а также 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Петропавловки, Голубовки, Першотравневого, Купянска в Харьковской области и Тернах в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее группа украинских военных попала в окружение в ДНР.