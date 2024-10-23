Российская авиация уничтожила авиабомбами базу ВСУ в Харьковской области

Российский истребитель Су-34 нанес удар авиабомбами ФАБ-500 по временной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в результате чего были ликвидированы около 30 украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, российская разведка выявила скопление сил ВСУ в районе населенного пункта Богуславка.

Было решено нанести удар с воздуха. Пилот Су-34 нанес четыре удара авиационными бомбами по месту размещения военных из подразделений 217-й и 125-й бригад территориальной обороны Украины.

22 октября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские войска сорвали ротацию солдат ВСУ в районе населенного пункта Басовка в Сумской области. Авиация ударила авиабомбами по скоплению украинских военных, которых готовили к отправке в Курскую область, отметил подпольщик.

17 октября министерство обороны РФ сообщало, что самолет Су-34 сбросил на опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области несколько авиабомб. Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее Минобороны показало видео удара ФАБ-3000 по складу боеприпасов ВСУ.