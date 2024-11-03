Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 30 военных за сутки в зоне ответственности подразделений группировки войск «Север» на Харьковском направлении. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение формированиям 47-й механизированной, 17-й танковой бригад Вооруженных сил Украины, 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины и иностранных наемников в районах Малиновки, Макарихи, Одноробовки и Гоптовки в Харьковской области», — отметили в министерстве.

По данным российского оборонного ведомства, украинские войска потеряли две 122 мм гаубицы Д-30 и два автомобиля.

Также в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 ВСУ.

Кроме того, сообщается, что подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Петропавловки, Голубовки, Першотравневого, Купянска в Харьковской области и Тернах в ДНР.

Ранее группа украинских военных попала в окружение в ДНР.