За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли боевую машина пехоты, а также станцию радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей, добавили в ведомстве.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29 тыс. военнослужащих, а также 180 танков, 102 боевые машины пехоты, 106 бронетранспортеров.

Этой же ночью экипаж российского вертолета Ка-52М уничтожил живую силу подразделения Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Как сообщили в оборонном ведомстве, пилоты из смешанной тактической группы уничтожили технику и живую силу украинской армии.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли в окружение в Курской области около двух тысяч солдат и офицеров ВСУ на территории около 6 на 15 км. По его словам, российские войска создали «достаточно надежное кольцо окружения». Сейчас они сжимают это кольцо и ликвидируют эту группировку.

Ранее группа украинских военных попала в окружение в ДНР.