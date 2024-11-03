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Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 человек

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли боевую машина пехоты, а также станцию радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей, добавили в ведомстве.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 29 тыс. военнослужащих, а также 180 танков, 102 боевые машины пехоты, 106 бронетранспортеров.

Этой же ночью экипаж российского вертолета Ка-52М уничтожил живую силу подразделения Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области. Как сообщили в оборонном ведомстве, пилоты из смешанной тактической группы уничтожили технику и живую силу украинской армии.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли в окружение в Курской области около двух тысяч солдат и офицеров ВСУ на территории около 6 на 15 км. По его словам, российские войска создали «достаточно надежное кольцо окружения». Сейчас они сжимают это кольцо и ликвидируют эту группировку.

Ранее группа украинских военных попала в окружение в ДНР.

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