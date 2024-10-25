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Путин: ВСУ блокированы в Курской области на территории размером 6 на 15 км

Путин: ВСУ блокированы в Курской области на территории размером 6 на 15 км

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Бойцы ВС РФ взяли в окружение в Курской области около 2 тыс. солдат и офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории около 6 на 15 км. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, кадры показаны в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВС РФ создали «достаточно надежное кольцо окружения». Российские части сжимают кольцо и уже начали ликвидировать эту группировку ВСУ.

Говоря о судьбе украинских военнослужащих, которые сдаются в плен в Курской области, глава государства отметил, что российские бойцы гарантируют им жизнь и безопасность.

В пятницу, 25 октября, министерство обороны России показало кадры, на которых запечатлен взрыв танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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