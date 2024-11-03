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Российский вертолет уничтожил скопление ВСУ в приграничье Курской области

Минобороны: вертолет ВС РФ поразил ВСУ в приграничье Курской области

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РИА «Новости»

Экипаж российского вертолета Ка-52М уничтожил живую силу подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Как сообщили в оборонном ведомстве, пилоты из смешанной тактической группы уничтожили технику и живую силу украинской армии.

В МО РФ добавили, что после удара экипаж российского вертолета отстрелял тепловые ловушки с целью противоракетного маневра, после чего вернулись к месту вылета.

В ведомстве добавили, что попадание в ВСУ подтвердил передовой наводчик авиации.

До этого в Минобороны сообщили, что экипажи российских самолетов-штурмовиков Су-25 ракетными ударами уничтожили замаскированную бронетехнику и военнослужащих Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области.

С 6 августа российская армия ведет бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.

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