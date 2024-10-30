Насильственные методы мобилизации граждан на Украине приведут страну к гражданской войне. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский.

«Сплотив вокруг себя богатых, вооруженных и беспринципных людей, самопровозглашенный семимильными шагами ведет Украину к гражданский войне», — подчеркнул он.

Дубинский отметил, что для простого украинца вопрос самосохранения не в том, чтобы пойти в ряды ВСУ, а в том, чтобы избежать для себя такого развития событий.

До этого польский журналист Марцин Вирвал заявлял, что у солдат ВСУ на всей линии соприкосновения царит «депрессивное настроение», которое лишь усугубляется.

По его словам, «депрессия среди украинских солдат еще больше усугубляется». В ВСУ говорят не о том, сохранят ли они занимаемые позиции, а о том, когда их потеряют, указал Вирвал.

Ранее пленный сотрудник ТЦК оценил шансы украинцев избежать насильственной мобилизации.