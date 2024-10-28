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На Украине мужчину осудили за съемку силовой мобилизации в ряды ВСУ

«Страна.ua»: жителю Одессы вынесли приговор за съемку силовой мобилизации

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Shutterstock/Mehaniq

Украинские суды начали наказывать сограждан за съемки силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил с последующим выкладыванием записей в интернет. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Так, Малиновский районный суд Одессы приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год за размещение в TikTok видеозаписи с кадрами проведения «мобилизационных мероприятий» сотрудниками Территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата).

В ТЦК полагают, что видеозаписи отлова потенциальных призывников на улицах украинских городов «делаются в интересах врага», поэтому нарушителей ищет полиция. От реального заключения мужчину спасла лишь сделка со следствием и конфискация его iPhone.

26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые пришли с облавой на местный рынок. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Украине стали забирать на фронт из ночных клубов и ресторанов.

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