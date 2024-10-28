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Очевидцы засняли насильную мобилизацию мужчины в Одессе

«Страна.ua»: помощники в штатском помогли полиции мобилизовать жителя Одессы

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Нацполиция Украины

Очевидцы засняли насильную мобилизацию мужчины в Одессе. Кадры опубликовало издание «Страна.ua».

«Под присмотром полиции мужчину пакуют люди в гражданском. Видимо, это «добровольные помощники» полиции», — говорится в сообщении.

По данным издания, в украинских городах существуют группы людей, которые помогают полиции и военкомам мобилизовать людей.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские суды начали наказывать сограждан за съемки силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил с последующим выкладыванием записей в интернет.

26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые пришли с облавой на местный рынок. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Сообщалось также, что на Украине нашли тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна, который помогал с насильственной уличной мобилизацией.

Ранее Зеленский решил продлить военное положение и мобилизацию на Украине.

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