Очевидцы засняли насильную мобилизацию мужчины в Одессе. Кадры опубликовало издание «Страна.ua».

«Под присмотром полиции мужчину пакуют люди в гражданском. Видимо, это «добровольные помощники» полиции», — говорится в сообщении.

По данным издания, в украинских городах существуют группы людей, которые помогают полиции и военкомам мобилизовать людей.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские суды начали наказывать сограждан за съемки силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил с последующим выкладыванием записей в интернет.

26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), которые пришли с облавой на местный рынок. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Сообщалось также, что на Украине нашли тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна, который помогал с насильственной уличной мобилизацией.

Ранее Зеленский решил продлить военное положение и мобилизацию на Украине.