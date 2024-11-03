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Россия отслеживает информацию о перемещении войск США в Бенин

Евдокимов: РФ отслеживает сообщения о перемещении войск США из Нигера в Бенин

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David Goldman/AP

Российская дипмиссия в Котону отслеживает информацию о передислокации войск США из Нигера в Бенин. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов.

«До настоящего времени Котону не давал комментариев по этому вопросу. Мы, в отличие от наших западных коллег, признаем право Котону на свободный выбор своих партнеров в сфере обороны и безопасности», — сказал он.

В сентябре Африканское командование Вооруженных сил США сообщило, что Соединенные Штаты окончательно завершили вывод войск из Нигера.

В мае американская газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение о выводе из Нигера всех своих военнослужащих в количестве одной тысячи человек.

Затем стало известно, что США ведут переговоры о выводе войск с нигерийским Национальным советом спасения родины.

Тогда Reuters и CNN сообщали, что на территории американской военной базы в Нигере появились российские военнослужащие из «Африканского корпуса», которым планировалось заменить миссию ЧВК «Вагнер».

В Нигере находились более тысячи американских военных, которые занимались контртеррористическими операциями и совместно с местными силами осуществляли патрулирование территории страны. В 2023 году в Нигере произошел военный переворот, который США признали незаконным. После этого власти Нигера потребовали вывода американского контингента.

Ранее Германия завершила вывод войск из Нигера.

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