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Африканское командование США подтвердило вывод войск из Нигера

Африканское командование ВС США объявило о завершении вывода войск из Нигера

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Thierry Gouegnon/Reuters

США окончательно завершили вывод войск из Нигера. Об этом сообщило Африканское командование Вооруженных сил США, передает РИА Новости.

«Министерство обороны США и министерство обороны Республики Нигер объявили о завершении вывода военных и имущества США из Нигера», — говорится в сообщении командования.

В мае американская газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение о выводе из Нигера всех своих военнослужащих в количестве одной тысячи человек.

Затем стало известно, что США ведут переговоры о выводе войск с нигерийским Национальным советом спасения родины.

Тогда Reuters и CNN сообщали, что на территории американской военной базы в Нигере появились российские военнослужащие из «Африканского корпуса», которым планировалось заменить миссию ЧВК «Вагнер».

В Нигере находились более тысячи американских военных, которые занимались контртеррористическими операциями и совместно с местными силами осуществляли патрулирование территории страны. В 2023 году в Нигере произошел военный переворот, который США признали незаконным. После этого власти Нигера потребовали вывода американского контингента.

Ранее Германия завершила вывод войск из Нигера.

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