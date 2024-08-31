Экс-посол Германии рассказал о выводе войск ФРГ из Нигера

Бывший посол Германии в Нигере Герман Николай заявил, что Берлин утром 30 августа завершил вывод своих войск из африканской страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что «на базе соглашения между двумя странами.

По словам начальника штаба нигерской армии Мамане Сани Киау, Германия также вывела из страны свою технику.

Он добавил, что все мероприятия по выводу войск благодаря образцовой координации между вооруженными силами Нигера и Германии прошли штатно.

6 июля Вооруженные силы Германии не смогли договориться с властями Нигера о правовом статусе своих военных, находящихся на территории африканской страны. Из-за этого бундесвер решил отказаться от своей авиабазы в столице Нигера Ниамее и перебросить солдат обратно в Германию.

Отмечается, что ФРГ с 2013 года использовала базу в столице Ниамее в качестве центра снабжения своих военных в соседней Мали, которые были размещены там в рамках миротворческой миссии ООН. Теперь же авиабаза будет закрыта, а военнослужащие вернутся на родину, сообщает портал.

Ранее президент Зимбабве на ПМЭФ заявил, что Африка скоро зарычит, как лев.