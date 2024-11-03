В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили предупреждение о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 6:43 по московскому времени.

О том, что на территории региона действовала ракетная опасность, Смирнов предупреждал в 6:36.

Накануне сообщалось, что экипажи российских самолетов-штурмовиков Су-25 поразили места скопления украинских войск в приграничных районах Курской области. Как рассказали в министерстве обороны РФ, пуски ракет по замаскированным позициям ВСУ выполнялись парами с малых высот. После уничтожения целей пилоты воздушных судов осуществили маневры, чтобы избежать ответного огня.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.