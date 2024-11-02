Российские штурмовики уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипажи российских самолетов-штурмовиков Су-25 ракетными ударами уничтожили замаскированную бронетехнику и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После этого самолеты выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.