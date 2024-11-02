Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, средства ПВО также сбили три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на 2 ноября Минобороны РФ сообщало, что за сутки над регионами России были уничтожены 87 украинских беспилотников.

27 октября российское оборонное ведомство заявляло, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства в зоне спецоперации.

Позднее депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал американские власти воздержаться от поставок ракет большой дальности Tomahawk Украине, поскольку в противном случае они станут приоритетной целью для уничтожения.

Ранее американский военный журнал предупредил о риске столкновения России и НАТО.