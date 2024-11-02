Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МО рассказали об уничтожении американских и французских снарядов в зоне СВО

Минобороны: средства ПВО сбили четыре ракеты ATACMS производства США в зоне СВО

close
Defense Ministry/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, средства ПВО также сбили три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на 2 ноября Минобороны РФ сообщало, что за сутки над регионами России были уничтожены 87 украинских беспилотников.

27 октября российское оборонное ведомство заявляло, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства в зоне спецоперации.

Позднее депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал американские власти воздержаться от поставок ракет большой дальности Tomahawk Украине, поскольку в противном случае они станут приоритетной целью для уничтожения.

Ранее американский военный журнал предупредил о риске столкновения России и НАТО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами