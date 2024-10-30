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В Госдуме предостерегли США от поставок ракет Tomahawk Украине

Депутат Шеремет предостерег США от поставок ракет Tomahawk Украине

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U.S. Navy/Abaca Press

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал американские власти воздержаться от поставок ракет большой дальности Tomahawk Украине, в противном случае они станут приоритетной целью для уничтожения. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий предупредил, что нанесение упреждающих ударов не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить американские ракеты по территории России.

Шеремет добавил, что оснащающие Украину оружием страны должны осознавать, что Россия готова и способна отстоять и защитить свою безопасность, за каждые агрессивные действия и провокации последует разрушительный для врага ответ.

Газета The New York Times сообщила, что секретная часть «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у украинских Вооруженных сил ATACMS.

Ракеты Tomahawk являются одним из самых мощных вооружений Соединенных Штатов и стоят на вооружении военно-морских сил — в том числе подводного флота. Их приблизительным аналогом являются ракеты «Калибр» Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что решение США не бить дальнобойным оружием вглубь РФ ошеломило Зеленского.

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