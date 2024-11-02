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Минобороны РФ назвало количество уничтоженных за сутки дронов ВСУ над Россией

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 87 дронов ВСУ над Россией

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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, днем были уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, еще один был сбит над Брянской областью.

Большая часть дронов Вооруженных сил Украины была уничтожена прошедшей ночью — 83. Из них 36 сбили над Курской областью, 20 — над Брянской областью, 12 — над Крымом, 8 — над Воронежской областью, 4 — над Орловской областью и 3 — над Белгородской областью.

1 ноября Росгвардия сообщила, что за минувший месяц ликвидировала более 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Белгородской области. В заявлении уточняется, что специалисты сбивали дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

До этого военный аналитик Сергей Полетаев сообщил, что характеристики украинских дронов позволяют им залетать вглубь территории РФ. По его словам, это «легкие самолетики» с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния — за тысячу километров и даже больше.

Ранее журналисты рассказали о дроне ВСУ, влетевшем в окно школы в Белгородской области.

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