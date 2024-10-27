Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ieMHR производства Израиля

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства в зоне спецоперации. Об уничтожении данного комплекса министерство обороны РФ сообщает впервые.

«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» израильского производства и три полевых склада боеприпасов», – говорится в сообщении ведомства.

Также бойцы «Южной» группировки продолжили наступление вглубь оборонительных позиций противника, нанеся удары по подразделениям 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых бригад, 143-й пехотной и 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных бригад, а также 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригадам ВСУ и 18-й бригаде национальной гвардии. Операции проводились в районах населенных пунктов Предтечно, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили до 720 военнослужащих, среди уничтоженной техники – бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, две 155 мм гаубицы М777 и 155 мм гаубица М198, также американского производства, 152 мм гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» калибра 122 мм и четыре 122 мм гаубицы Д-30.

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