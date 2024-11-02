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Полковник полиции Украины погиб при ракетном ударе в Харькове

Полковник полиции Украины Матвиенко погиб при ракетном ударе в Харькове

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Национальная полиция Украины

Полковник полиции Андрей Матвиенко погиб при ракетном ударе российских войск по месту дислокации украинских полицейских в Харькове. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной полиции Украины.

Еще 30 сотрудников полиции получили ранения, отметили в ведомстве.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев уточнил, что в здании харьковской полиции, по которому ВС РФ нанесли удар, располагались база националистического батальона «Кракен» и штаб военкомата.

Вечером 1 ноября в нацполиции Украины заявили, что в центре Харькова в результате ракетного удара оказалось разрушено здание украинской полиции. В публикации отмечалось, что в здание попали две ракеты, от него мало что осталось. Велся разбор завалов.

В пятницу депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что российские военные уже вышли на прямую видимость Купянска в Харьковской области. По его словам, Купянск уже покинуло все украинское руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации. Местные жители уходят в другие населенные пункты в ожидании армии России, добавил Водолацкий.

Ранее российские войска нанесли удар по военной академии Украины в Харькове.

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