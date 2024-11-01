ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации уже вышли на прямую видимость Купянска Харьковской области. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, Купянск уже покинуло все украинское руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации.

Местные жители уходят в другие населенные пункты в ожидании армии России, добавил Водолацкий.

31 октября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются в сторону Купянска, взятие Кругляковки дало им тактический простор.

Город Купянск находится в 116 км от Харькова. Через населенный пункт проходят автомобильные дороги Т-2109 и Р-07, а также там расположен крупный железнодорожный узел.

Ранее российские войска водрузили флаг РФ над Кругляковкой Харьковской области.