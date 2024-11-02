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Украинский генерал-майор заявил, что в Курской области сражаются лучшие бригады ВСУ

Генерал-майор ВСУ Марченко: в Курской области сражаются наши лучшие бригады

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В боях в Курской области участвуют лучшие бригады ВСУ. Об этом заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, слова которого передает «Страна.ua».

«Вы понимаете, что в Курской области самые подготовленные бригады. Самые сильные. Скажу откровенно: я не понимаю, что происходит и для чего оно происходит, возможно, есть некий секретный замысел», — сказал Марченко, отметив, что идея об обмене части Курской области на украинские территории обречена на провал.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, что Украина не намерена захватывать территорию России, но если атака на Курскую область позволит завершить украинский конфликт, то Киев этим воспользуется.

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил планы Зеленского в Курской области с выдуманным миром британского писателя Джорджа Оруэлла.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Британии заявили о переброске в Россию 10 тысяч военных из Северной Кореи.

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Атаки на Курскую область
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