Вооруженные силы РФ нанесли удар по зданию полиции в Харькове, где располагалась база националистического батальона «Кракен», а также штаб военкомата. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Под ракетный удар в Харькове попало главное управление полиции. Полковник полиции «200» (уничтожен. — Прим. ред.). Управление использовалось «Кракеном» как база передислокации, там же находился штаб ТЦК (военкомата. — Прим. ред.)», — сказал подпольщик.

Вечером 1 ноября в нацполиции Украины заявили, что в центре Харькова в результате ракетного удара оказалось разрушено здание украинской полиции. В публикации отмечается, что в здание попали две ракеты, от него мало что осталось. Ранения получили 26 полицейских, одного спасти не удалось. Идет разбор завалов.

О взрывах в Харькове стало известно несколько часов назад. О них сообщал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

В пятницу депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации уже вышли на прямую видимость Купянска Харьковской области. По его словам, Купянск уже покинуло все украинское руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации. Местные жители уходят в другие населенные пункты в ожидании армии России, добавил Водолацкий.

Ранее российские войска нанесли удар по военной академии Украины в Харькове.