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Автомобиль с израильскими генералами перевернулся в Ливане

Автомобиль с двумя генералами армии Израиля перевернулся на юге Ливана

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Bilal Hussein/AP

Два генерала Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили травмы легкой степени тяжести в результате ДТП на юге Ливана — их автомобиль перевернулся. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

По данным СМИ, в машине находились начальник Северного командования израильской армии генерал-майор Ори Гордин и начальник Центрального командования генерал-майор Ави Блут.

В ЦАХАЛ пояснили, что ДТП произошло в ходе оперативного патрулирования в Южном Ливане, где армия Израиля проводит наземную операцию. Блут получил ушибы и отказался от медпомощи, а Гордину потребовалась врачебная помощь, однако вскоре он приступил к исполнению обязанностей, отмечает телерадиокомпания.

30 октября ЦАХАЛ ликвидировал заместителя командующего специального подразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла» Мустафу Ахмада Шахади. По данным израильской армии, Шахади совершил многочисленные террористические атаки против Израиля. Его ликвидация стала частью усилий по ослаблению «Радвана» на северной границе страны.

В тот же день новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение столкнулось с крупным проектом в регионе — войной. По его словам, эта конфронтация покажет, что «западные ценности являются ложными лозунгами».

Ранее Израиль пригрозил новому лидеру «Хезболлы» самым коротким пребыванием на посту.

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Операция Израиля в Ливане
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