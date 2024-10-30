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Новый лидер «Хезболлы» пообещал победу над Израилем

Новый генсек «Хезболлы» Касем заявил, что движение одержит верх над Израилем

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Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Касем в первом после избрания выступлении пообещал своим сторонникам победу над Израилем. Об этом сообщает Telegram-канал движения.

Лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение столкнулось с крупным проектом в регионе — войной.

«Вся жестокость и уничтожение используются в этой агрессии, чтобы осуществить проект, и мы должны противостоять, а не просто наблюдать. Эта конфронтация покажет, что западные ценности являются ложными лозунгами и пали перед лицом предвзятости в отношении дикарей», — сказал Касем.

Касем был избран новым лидером «Хезболлы» 29 октября. Данное решение принял совет шуры — главный руководящий орган движения.

В этот же день МИД Израиля заявил, что пребывание Касема на посту генсека «Хезболлы» может стать самым коротким в истории этой организации, если он продолжит политику своих предшественников.

4 октября ВВС Израиля сбросили 73 тонны взрывчатых веществ на штаб «Хезболлы» в пригороде Бейрута. По информации израильских СМИ, в момент атаки там мог находиться двоюродный брат и преемник ликвидированного лидера движения Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин. Позже оказалось, что в результате удара «Хезболла» был лишилась нового генсека.

Ранее в «Хезболле» назвали условие для начала мирных переговоров с Израилем.

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