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В Израиле заявили о ликвидации замглавы спецподразделения «Хезболлы»

ЦАХАЛ заявил о ликвидации замглавы спецподразделения «Радван» Шахади

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала заместителя командующего специального подразделения «Радван» ливанского движения «Хезболла» Мустафу Ахмада Шахади. Об этом заявили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, Шахади совершил многочисленные террористические атаки против Израиля. Его ликвидация, как заявили в армии Израиля, стала частью усилий по ослаблению «Радвана» на северной границе страны.

«Ранее Шахади отвечал за операции сил Радвана во время боевых действий в Сирии в период с 2012 по 2017 год, а также курировал террористические атаки на юге Ливана», — говорится в сообщении.

22 октября израильская армия официально подтвердила, что руководитель исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин был ликвидирован. Он считался основным претендентом на пост генерального секретаря движения после ликвидации его многолетнего лидера Хасана Насраллы.

Ранее в «Хезболле» назвали условие для начала мирных переговоров с Израилем.

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