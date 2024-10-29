Израиль пригрозил новому лидеру «Хезболлы» самым коротким пребыванием на посту

Пребывание Наима Касема на посту генсека ливанского движения «Хезболла» может стать самым коротким в истории этой организации, если он продолжит политику своих предшественников. Так МИД Израиля прокомментировал избрание нового лидера группировки, пишет ТАСС.

«Если он пойдет по стопам своих предшественников Хасана Насруллы и Хашема Сафиеддина, то его пребывание в должности может стать самым коротким в истории этой террористической организации», — отмечается в заявлении.

29 октября заместителя генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» шейха Наима Касема избрали новым лидером. В организации отметили, что решение о назначении Касема принял совет шуры — главный руководящий орган «Хезболлы».

До этого Касем заявил, что «Хезболла» вступила в новый этап противостояния с Израилем. Он назвал его «Битвой открытых счетов».

4 октября израильская авиация сбросила 73 тонны взрывчатых веществ на штаб «Хезболлы» в пригороде Бейрута. По информации израильских СМИ, в момент атаки там мог находиться двоюродный брат и преемник ликвидированного лидера движения Хасана Насраллы Хашем Сафиеддин. Позже оказалось, что Военно-Воздушные силы Израиля уничтожили нового генсека организации.

Ранее «Хезболла» раскрыла потери Израиля с начала операции в Ливане.