Бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Степановка, расположенные к северу от Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«По предварительной информации, Ильинка и Степановка освобождены Русской Армией в рамках продвижения ВС РФ к северу от Курахово», — написал он.

1 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на Южно-Донецком направлении севернее Угледара произошел обвал линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце октября заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков призвал командование ВСУ вывести бойцов из Курахово до того, как город окружили российские войска. Он добавил, что армия России после эффективного наступления нарушила коммуникацию и логистику Вооруженных сил Украины, а также до сих пор не уступила Киеву военную инициативу.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.