На Южно-Донецком направлении севернее Угледара произошел обвал линии фронта ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», — сказал он.

Он отметил, что продвижение российской армии вперед продолжается.

Рогов ранее сообщал, что ВС РФ срезали выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка, освободив свыше 20 квадратных км территории.

3 октября российские военные взяли под контроль Угледар в ДНР. Город перешел под контроль российских войск менее чем через два месяца после вторжения ВСУ в Курскую область, призванное ослабить наступление в ДНР.

Ранее под Угледаром уничтожили украинскую вышку связи.