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Бывший полковник СБУ призвал ВСУ вывести бойцов из Курахово

Экс-полковник СБУ Стариков призвал командование ВСУ вывести бойцов из Курахово

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков призвал командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывести бойцов из Курахово до того, как город окружили российские войска. Об этом пишет РИА Новости.

Он уверен, что в ближайшее время начнется битва за город и украинским офицерам нужно выводить подразделения, чтобы не попасть в окружение.

Стариков добавил, что войска ВС РФ после эффективного наступления нарушили коммуникацию и логистику украинской армии, а также до сих пор не уступили Киеву военную инициативу.

До этого группировка Вооруженных сил России «Север» предотвратила попытку украинской армии прорваться через границу в Курской области у населенного пункта Новый Путь. В Минобороны добавили, что потери среди Вооруженных сил Украины составили около 15 человек личного состава. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, один военнослужащий украинской армии сдался в плен.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли более 300 военнослужащих в Курской области за сутки.

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Операция на Украине
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