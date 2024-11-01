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На Украине хотят мобилизовать еще несколько сотен тысяч человек из-за нехватки пехоты

Военный ВСУ: на Украине хотят мобилизовать еще 200–300 тысяч человек

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Shutterstock/Mehaniq

Сотрудники военкоматов Украины активизировали процесс мобилизации из-за нехватки пехоты в Вооруженных силах Украины (ВСУ), обсуждается вопрос о дополнительном призыве в армию еще 200–300 тыс. человек. Об этом сообщил украинский военнослужащий Евгений Иевлев телеканалу «Киев 24».

«Серьезно обсуждается вопрос мобилизации, как мобилизовать еще дополнительно 200–300 тысяч человек… Насколько мне известно, ТЦК максимально активно начали работать, и пополняются наши ряды», — сказал он.

26 октября офицер 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Коростинский в эфире украинского телеканала NTA призвал ужесточить меры против уклонистов, «бить их по хребту».

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, сотрудник ТЦК открыл огонь из автомата во время проверки документов в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей.

Кроме того, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Они также начали устраивать облавы на городских рынках Украины.

Среди прочего сообщалось, что мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов.

Ранее стало известно об ужасных условиях содержания мобилизованных в ТЦК на Украине.

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