На Украине решили частично возобновить оформление брони от мобилизации

На Украине правительство согласовало частичное возобновление брони от мобилизации военнообязанным сотрудникам критически важных предприятий. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Согласно принятому постановлению, работники, получившие бронь до 31 мая 2024 года, «смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок». Решение согласовано на заседании правительства 25 октября.

Помимо этого, в сообщении напоминается, что до 15 ноября на Украине проходит аудит критически важных предприятий, работников которых освобождают от призыва в ряды Вооруженных сил.

«По результатам аудита ответственные министерства определят, имели ли место недобросовестные действия и носят ли они потенциально коррупционный характер», — сообщили в правительстве Украины.

В дальнейшем предполагается обновить критерии бронирования и провести их корректировку для лучшего баланса между интересами экономики и армии.

22 октября сообщалось, что на Украине пройдет массовая проверка решений об освобождении должностных лиц от мобилизации в связи с инвалидностью. Основанием для этого стал указ президента страны Владимира Зеленского. Правоохранительные органы совместно с Министерством здравоохранения и региональными военными администрациями создадут рабочие группы по проверке решений центров медико-социальной экспертизы (МСЭК) на эту тему.

С начала октября украинские СМИ сообщают об участившихся рейдах на военнообязанных. Зачем их проводят — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве задержали троих военкомов, за деньги помогавших уклонистам.