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Рейды ТЦК и полиции переместились на Западную Украину

ТЦК и полиция организовали рейды в ТРЦ и клубах на Западной Украине

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Shutterstock/Mehaniq

Украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Очередная облава ТЦК во Львове. На парковке одного из заведений высадился «десант» из людей в военной форме. Они заставили клиентов заведения выйти из машин для проверки документов. К некоторым применяли силу», — сообщает издание.

Сотрудники территориальных центров комплектования, как на Украине называют военкоматы, прибыли раньше, чем сотрудники полиции — при этом полицейские никак не препятствовали насилию в отношении посетителей.

До этого украинские военкомы совместно с полицией организовали облаву на АЗС в Киеве.

12 октября сообщалось, что военкомы проводят рейды по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в торговых центрах, спортклубах и иных общественных местах вплоть до концерта популярной группы «Океан Эльзы».

Ранее сообщалось, что на Украине военкомы похитили для мобилизации еще одного священника.

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