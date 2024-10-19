На Украине военком открыл стрельбу при проверке документов

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) открыл огонь из автомата во время проверки документов в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Причиной стал конфликт работников ТЦК с гражданскими. Во время словесной перепалки один из людей в форме выстрелил в воздух», — отмечается в публикации.

19 октября «Страна.ua» писала, что под Одессой нашли тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна, возглавлявшего одну из организаций «добровольных помощников» полиции, которые в том числе помогали ТЦК проводить принудительную мобилизацию на улицах.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Кроме того, они начали устраивать облавы на городских рынках Украины. Сообщалось, что мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов.

Ранее власти Украины призвали СМИ освещать силовую мобилизацию безэмоционально.