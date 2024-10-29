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Лебедев заявил об ударе по военной академии в Харькове

Лебедев: ВС РФ ударили по военной академии в Харькове, где был военный штаб ВСУ

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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

Российские войска нанесли удар по военной академии Украины в Харькове, где у украинской армии был военный штаб. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В центре Харькова вечером 28 октября зафиксировали три «прилета», сообщил Лебедев.

«Предположительно, во время взрыва в здании были «иностранные консультанты»... <...> Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного», — сказал Лебедев.

По его словам, район академии после ударов был оцеплен сотрудниками Службы безопасности Украины, допуск был разрешен только специализированным машинам скорой помощи.

28 октября российское Минобороны опубликовало видео уничтожения ВС РФ при помощи ФАБ-3000 пункта дислокации ВСУ у Волчанска.

27 октября сообщалось, что российские военные вошли в Кураховку.

Ранее российские военные ударили по военным аэродромам на Украине.

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