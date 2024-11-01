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Российские войска уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области

Минобороны: группировка «Днепр» уничтожила пехоту ВСУ в Запорожской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы российской группировки войск «Днепр» уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«При помощи квадроцикла они оперативно выдвигаются на огневую точку и отрабатывают по противнику из противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Один из последних налетов лишил ВСУ порядка пяти военнослужащих», — говорится в сообщении.

29 октября экипаж российского танка Т-72БЗ уничтожил блиндаж и военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Орехово на Запорожском направлении. По данным Минобороны, выполнив задачу, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России совершили отход и покинули огневую позицию.

30 октября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что военные Вооруженных сил Украины оборудовали главную линию обороны в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева.

Ранее губернатор Запорожской области показал обломок атаковавшего Бердянск дрона с посланием от ВСУ.

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