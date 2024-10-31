Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Балицкий показал обломок атаковавшего Бердянск дрона с посланием от ВСУ

Балицкий показал фото с посланием ВСУ на беспилотнике, атаковавшем Бердянск

close
Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой изображен обломок украинского беспилотника, атаковавшего Бердянск, с нацарапанным посланием от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Бердянськ — це Україна, або руїни (Бердянск — это Украина, или руины. — прим. ред.)», — написано на фрагменте дрона.

По словам Балицкого, сейчас в городе продолжается разбор завалов. Сотрудники Следственного комитета устанавливают доказательства причастности Киева к атакам по мирным жителям. По словам губернатора, надпись на беспилотнике является более чем очевидным доказательством того, что цель Украины — превратить мирные города в руины. Он пообещал преступникам наказание.

Также Балицкий добавил, что количество пострадавших не выросло, однако один из них находится в состоянии средней тяжести.

До этого замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий заявил, что ВСУ атаковали Бердянск с помощью 10 беспилотников: три из их ударили по жилым домам, другие семь повредили инфраструктуру бердянского филиала ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». Пострадали три человека, сейчас они находятся в больнице, отметил Тицкий.

Утром 31 октября стало известно о массированной атаке украинских дронов на порт в Бердянске. После этого в городе временно закрыли школы и детские сады. Власти призвали местных жителей оставаться дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток украинских военных атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры.

Ранее Рогов назвал цель ударов ВСУ по Бердянску.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами