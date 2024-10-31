Балицкий показал обломок атаковавшего Бердянск дрона с посланием от ВСУ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой изображен обломок украинского беспилотника, атаковавшего Бердянск, с нацарапанным посланием от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Бердянськ — це Україна, або руїни (Бердянск — это Украина, или руины. — прим. ред.)», — написано на фрагменте дрона.

По словам Балицкого, сейчас в городе продолжается разбор завалов. Сотрудники Следственного комитета устанавливают доказательства причастности Киева к атакам по мирным жителям. По словам губернатора, надпись на беспилотнике является более чем очевидным доказательством того, что цель Украины — превратить мирные города в руины. Он пообещал преступникам наказание.

Также Балицкий добавил, что количество пострадавших не выросло, однако один из них находится в состоянии средней тяжести.

До этого замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий заявил, что ВСУ атаковали Бердянск с помощью 10 беспилотников: три из их ударили по жилым домам, другие семь повредили инфраструктуру бердянского филиала ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». Пострадали три человека, сейчас они находятся в больнице, отметил Тицкий.

Утром 31 октября стало известно о массированной атаке украинских дронов на порт в Бердянске. После этого в городе временно закрыли школы и детские сады. Власти призвали местных жителей оставаться дома и воздержаться от поездок на автомобиле из-за непрекращающихся попыток украинских военных атаковать жилые районы города и объекты инфраструктуры.

Ранее Рогов назвал цель ударов ВСУ по Бердянску.