Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали главную линию обороны в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинская сторона, нарушая все правила ведения боевых действий, намерена прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины.

«Это тактика режима (президента Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского, чтобы от оккупированных ими русских городов в новых регионах ничего не осталось», — сказал Рогов.

Он также отметил, что страны Запада и международные организации по-прежнему упорно игнорируют действия ВСУ, которые сознательно превращают мирных жителей в заложников и «живой щит».

28 октября назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что на подконтрольной украинским властям территории региона заканчивается строительство второй и третьей линии обороны. По его словам, первая была готова в середине лета, вторая «уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели».

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.

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