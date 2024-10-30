Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов рассказал о главной линии обороны ВСУ в Запорожской области

Рогов: главная линия обороны ВСУ в Запорожской области прошла в мирных городах

close
Thomas Peter/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) оборудовали главную линию обороны в части Запорожской области, находящейся под контролем Киева. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, украинская сторона, нарушая все правила ведения боевых действий, намерена прикрываться мирным населением и превратить мирные города в руины.

«Это тактика режима (президента Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского, чтобы от оккупированных ими русских городов в новых регионах ничего не осталось», — сказал Рогов.

Он также отметил, что страны Запада и международные организации по-прежнему упорно игнорируют действия ВСУ, которые сознательно превращают мирных жителей в заложников и «живой щит».

28 октября назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что на подконтрольной украинским властям территории региона заканчивается строительство второй и третьей линии обороны. По его словам, первая была готова в середине лета, вторая «уже закончена на 99,9%, третья линия будет закончена условно в ближайшие недели».

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами