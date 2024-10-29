Российский танк уничтожил блиндаж и военных ВСУ в Запорожской области

Экипаж российского танка Т-72БЗ уничтожил блиндаж и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Орехово на Запорожском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что экипажи отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» работают вблизи линии боевого соприкосновения и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям.

Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния около пяти километров экипаж танка поразил укрепленный блиндаж ВСУ, в котором укрывалось до отделения пехоты противника. После первого выстрела блиндаж был уничтожен. Под его развалинами остались несколько украинских военных. Шестерым бойцам ВСУ удалось освободиться из-под обломков блиндажа, они пытались убежать в сторону тыловых позиций, но российские военные уничтожили их вторым выстрелом.

Выполнив задачу, экипаж танка совершил отход и покинул огневую позицию, рассказали в Минобороны РФ.

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