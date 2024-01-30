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На Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз

Time: Украина запускает беспилотники в Россию с секретных баз

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Inna Varenytsia/Reuters

Украина разрабатывает свои беспилотники на секретных базах, откуда запускает их в направлении российских городов без предварительных испытаний. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на министра стратегических областей промышленности Александра Камышина.

Издание пишет, что эти тайные базы тщательно охраняют, а наблюдать за запусками беспилотников позволяют лишь нескольким гражданским инженерам, которые фиксируют удачные и неудачные запуски, отмечая наличие дефектов в единицах техники.

«У нас нет времени проверять эти вещи на полигоне. Мы испытываем их в бою, внося коррективы и улучшения по ходу дела», — заявил журналистам Камышин.

Министр также добавил, что почти все недавние удары по России были нанесены с использованием дронов, произведенных на Украине, а не беспилотниками, которые предоставили западные страны.

До этого сообщалось, что в ночь на 30 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить массовую террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Был сбит 21 дрон.

Ранее появились подробности атаки беспилотника на НПЗ в Ярославле.

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