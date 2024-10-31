Силы ПВО ночью уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России

Российские войска ночью сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, дежурные средства ПВО перехватили восемь беспилотников над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Брянской области.

По одному беспилотнику также сбили в Белгородской и Воронежской областях и над акваторией Черного моря.

Ночью Минобороны сообщало о сбитии 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинской армии.

29 октября беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне. В результате атаки начался пожар на крыше.

Ранее в Белгородской области рассказали о влетевшем в окно школы дроне.