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Силы ПВО ночью уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России

Минобороны: средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский БПЛА над регионами РФ

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Российские войска ночью сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, дежурные средства ПВО перехватили восемь беспилотников над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Брянской области.

По одному беспилотнику также сбили в Белгородской и Воронежской областях и над акваторией Черного моря.

Ночью Минобороны сообщало о сбитии 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинской армии.

29 октября беспилотник атаковал здание на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне. В результате атаки начался пожар на крыше.

Ранее в Белгородской области рассказали о влетевшем в окно школы дроне.

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