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Минобороны заявило об уничтожении почти 40 беспилотников над Россией

Минобороны: над территорией России за сутки ликвидированы 39 дронов

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над регионами России за сутки перехватили и уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Ночью 30 октября силы противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских дронов над Ростовской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, по три — над Брянской и Орловской областями и один — над территорией Белгородской области. Всего — 23.

Днем над Белгородской областью сбили 11 беспилотников, над Курской — два, над Воронежской — один, и по одному над акваториями Черного и Азовского морей.

29 октября беспилотный летательный аппарат атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Этот случай — первая зафиксированная атака беспилотника в Чеченской Республике.

По данным Telegram-канала SHOT, для атаки ВСУ на Чечню мог использоваться беспилотник PD-2, который обладает дальностью полета около 1300 км и развивает скорость до 140 км/ч. По словам журналистов, вероятно, он вылетел из Одессы и, следуя через акваторию Черного моря, добрался до Чеченской Республики за девять часов.

Ранее военный аналитик объяснил, почему беспилотники залетают вглубь России.

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