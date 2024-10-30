В Белгородской области рассказали о влетевшем в окно школы дроне

Белгородские Telegram-каналы утверждают, что в окно школы в Шебекино влетел беспилотный летательный аппарат.

«В Шебекино в результате детонации беспилотника повреждено здание школы», — говорится в публикации.

Несколькими часами ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три населенных пункта в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области были атакованы Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако про школу он не упомянул.

26 октября украинские беспилотники повредили жилой многоквартирный дом в Шебекино.

24 октября ВСУ при помощи дронов атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, в Шебекино под обстрел попал жилой дом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.