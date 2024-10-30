Кадыров сообщил об ударе возмездия по центру управления беспилотниками ВСУ в Киеве

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил об ударе по зданию центра управления беспилотниками генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве в качестве ответа на атаку на здание Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.

«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня», — написал Кадыров.

По его словам, в 4:00 и в 5:30 утра воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли два удара «Геранями» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. По его словам, из этого здания управлялся беспилотник, летевший в Гудермес.

Кадыров отметил, что удар «оказался очень результативным».

Кадыров накануне сообщил, что ранним утром 29 октября беспилотный летательный аппарат атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Этот случай — первая зафиксированная атака беспилотника на территорию Чеченской Республики. Позднее он сообщил, что под удар в РУС попали украинские военнополенные, они не выжили. Он заявил, что в каждом стратегическом объекте в регионе содержатся до 10 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, в том числе на территории университета спецназа.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара по университету спецназа в Чечне.