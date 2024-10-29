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Кадыров заявил о жертвах среди украинских военнопленных при атаке БПЛА в Чечне

Кадыров: пленные бойцы ВСУ погибли в результате атаки беспилотника в Гудермесе

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

В результате атаки беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) имени Владимира Путина, который находится в городе Гудермес Чеченской Республики, есть жертвы среди украинских военнопленных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он заявил, что в каждом стратегическом объекте в регионе содержатся до 10 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе на территории университета спецназа.

«Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Кадыров.

Он также отметил, что РУС стал объектом нападения, так как является «кузницей» высокоэффективных бойцов, которые успешно используют навыки на сложнейших участках фронта. У них есть «заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей», добавил лидер Чечни.

До этого Кадыров сообщил, что ранним утром 29 октября беспилотный летательный аппарат атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Этот случай — первая зафиксированная атака беспилотника на территорию Чеченской Республики.

По данным Telegram-канала SHOT, для атаки ВСУ на Чечню мог использоваться беспилотник PD-2, который обладает дальностью полета около 1300 км и развивает скорость до 140 км/ч. Вероятно, он вылетел из Одессы и, следуя через акваторию Черного моря, добрался до Чеченской Республики за девять часов.

Ранее были опубликованы кадры последствий удара по университету спецназа в Чечне.

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