В сети появились кадры последствий удара по университету спецназа в Чечне

Telegram-канал Baza опубликовал кадры последствий атаки БПЛА по университету спецназа в Чечне.

Отмечается, что университет спецназа имени президента РФ Владимира Путина находится в Гудермесе.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, видно, как горит крыша здания, валит черный дым.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ранним утром 29 октября беспилотник атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров.

По его словам, в результате инцидента пострадавших нет. Правоохранители начали расследовать произошедшее и устанавливать причастных к преступлению лиц. На работу вуза инцидент не повлиял, все службы работают в штатном режиме, подчеркнул Рамзан Кадыров.

Как отмечает «Российская газета», этот случай - первая зафиксированная атака беспилотника на территорию Чеченской Республики. А летом украинские дроны впервые атаковали Северную Осетию.

Ранее губернатор Калужской области сообщил о найденных обломках беспилотника в лесу.