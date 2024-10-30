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Армия России выбила ВСУ из трех населенных пунктов ДНР

Рогов: ВС России выбили ВСУ из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы РФ выбили украинские войска из Новоукраинки, Ясной Поляны и Богоявленки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Темпы наступления и освобождения населенных пунктов обнадеживают», — сказал он.

По словам Рогова, в указанных населенных пунктах уже нет никакого сопротивления. В настоящее время российские военные проверяют и зачищают улицы, после чего Новоукраинка, Ясная Поляна и Богоявленка «фактически будут освобождены», отметил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что освобождение российскими войсками поселка Цукурино в ДНР приведет к сжатию в клещи группировки ВСУ в Курахове. Также взятие под контроль Цукурино позволит армии России выровнять линию фронта на этом участке.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что город Селидово в ДНР переходит под контроль ВС России. Как указал журналист, подразделения российской армии уже присутствуют в Вишневом и продвигаются к Новодмитровке от западных окраин Цукурино, формируя выступ фронта.

Ранее военный эксперт оценил стратегическое значение Селидово.

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